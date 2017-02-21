В алматинских горах построят прозрачный дом с деревом внутри

Идея создания подобного дома пришла Айбеку еще в 2013 году, однако впервые он был представлен в 2016. Теперь же молодой талант нашел инвестора для воплощения идеи в жизнь.

Как Айбек рассказал зарубежному изданию, его команда наняла строительную компанию, которая сможет начать строительство уже в июне 2017 года.

Дом построят в лесной горной местности Алматы. Доступен он будет всем желающим на арендной основе.

В центре почти 20-метрового дома будет расположена высокая сосна.

Как рассказал Алмасов, в доме будет четыре этажа, а дерево будет окружать винтовая лестница. При этом спальня в проект не заложена — вместо нее здесь будет открытое пространство для трех-четырех человек.

Из дома можно будет наблюдать за лесом, так как абсолютно все стены в нем будут прозрачными.

Кроме того, по задумке архитектора, дом будет экологичным: обогрев будет исходить от домашнего аккумулятора Tesla Powerwall, накапливающего солнечную энергию. Стекло дома будет функционировать в качестве прозрачной солнечной панели, а верхняя часть дома будет поглощать и очищать дождевую воду, которая будет поступать по трубам в дом.

К слову, душевая кабина также будет прозрачной, поэтому дом планируют расположить в удаленном лесу.

«Чтобы построить дом, обычно нужно уничтожать лес. Мне неприятна подобная идея, поэтому я задумался над тем, как строить здания без разрушения природы», — объяснил Алмасов.