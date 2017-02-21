Кобяков опасается, что с зарплатами «по 500» люди бросятся скупать импорт
Премьер потребовал не допустить «искусственного раскручивания внутреннего спроса» и роста потребительского импорта после повышения зарплат.
Премьер потребовал не допустить «искусственного раскручивания внутреннего спроса» и роста потребительского импорта после повышения зарплат.
«При выполнении задачи по выходу к концу года на 1 тыc. рублей средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи незаработанных денег не будет», — подчеркнул Андрей Кобяков.
«В бюджетной сфере рост зарплаты — за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов», — отметил
Андрей Кобяков также выразил опасение, что после планируемого увеличения зарплат люди начнут скупать импортные товары.
«Решая задачу роста заработной платы нельзя допустить перекосов на потребительском рынке. Прирост объемов розничной торговли должен происходить преимущественно за счет белорусских товаров, а не за счет потребительского импорта», — предупредил глава правительства.
«Да, задача крайне сложная — нарастить заработную плату, не допустив, при этом, искусственного раскручивания внутреннего спроса», — подытожил он.