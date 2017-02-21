Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активисты попытались проникнуть на строительную площадку
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активисты попытались проникнуть на строительную площадку
Оппозиционные активисты и местные жители с понедельника сражаются со строительством
Вечером во вторник около десятка активистов незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» и столько же местных жителей собрались у стройплощадки. Некоторые из них призвали снести строительный забор и установить на площадке палатку. Местный житель по имени Сергей попытался вырвать фрагмент забора, однако строители вступили с ним в короткую схватку и не дали ему испортить имущество.
Своим мотивом Сергей назвал то, что строительство ведется «на костях». Также он призвал рабочих «вспомнить о совести».
Акция «Молодого фронта» не была санкционирована властями, сотрудников правоохранительных органов на месте не было. Между тем, активисты незарегистрированной организации пообещали «защищать Куропаты до последнего».