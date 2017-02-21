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19:23 (мск), источник: Sputnik.by

Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активисты попытались проникнуть на строительную площадку бизнес-центра, возводимого вблизи урочища Куропаты, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Источник: Sputnik.by

Оппозиционные активисты и местные жители с понедельника сражаются со строительством бизнес-центра на улице Мирошниченко. По мнению защитников территории, она еще входит в охранную зону и слишком близка к мемориалу. Накануне у стройплощадки была поставлена палатка, однако позже строители ее перенесли за ограду стройплощадки.

Вечером во вторник около десятка активистов незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» и столько же местных жителей собрались у стройплощадки. Некоторые из них призвали снести строительный забор и установить на площадке палатку. Местный житель по имени Сергей попытался вырвать фрагмент забора, однако строители вступили с ним в короткую схватку и не дали ему испортить имущество.

Своим мотивом Сергей назвал то, что строительство ведется «на костях». Также он призвал рабочих «вспомнить о совести».

Акция «Молодого фронта» не была санкционирована властями, сотрудников правоохранительных органов на месте не было. Между тем, активисты незарегистрированной организации пообещали «защищать Куропаты до последнего».

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