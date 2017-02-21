Termoelectrica расплатится с Moldovagaz по историческим долгам за 20 лет

«Теперь у нас есть соглашение с “Газпромом”, что меморандум с “Трмоэлектрикой” будет подписан на 15−20 лет, а долг мы выплатим в течение 20 лет. Эффективная работа “Термоэлектрики” позволит уменьшить тариф и расплатиться MoldovaGaz», — сообщил замминистра экономики Валерий Трибой.

Как отметил Валерий Трибой, прошлый год Termoelectrica впервые завершила без долгов перед поставщиком природного газа. Историческая задолженность, накопленная, начиная с 90-х годов Термакомом и двумя ТЭЦ, составляет два миллиарда 800 миллионов леев.