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20:34 (мск), источник: Publika.md

Termoelectrica расплатится с Moldovagaz по историческим долгам за 20 лет

Столичное предприятие Termoelectrica выплатит исторический долг акционерному обществу «Молдовагаз» в течение 20 лет. Об этом сообщил сегодня замминистра экономики Валеоий Трибой.

Источник: Publika.md

«Теперь у нас есть соглашение с “Газпромом”, что меморандум с “Трмоэлектрикой” будет подписан на 15−20 лет, а долг мы выплатим в течение 20 лет. Эффективная работа “Термоэлектрики” позволит уменьшить тариф и расплатиться MoldovaGaz», — сообщил замминистра экономики Валерий Трибой.

Как отметил Валерий Трибой, прошлый год Termoelectrica впервые завершила без долгов перед поставщиком природного газа. Историческая задолженность, накопленная, начиная с 90-х годов Термакомом и двумя ТЭЦ, составляет два миллиарда 800 миллионов леев.

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