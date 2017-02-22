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11:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Мы каждый год в Калининграде строим практически целый город

Количество жилья, ежегодно возводимого в Калининграде, сопоставимо с площадью таких областных городов, как Гвардейск или Светлый. Об этом заявил мэр Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 21 февраля.

Источник: Калининград.Ru

— В 2016 году в пересчёте на каждого жителя Калининграда построили 1,31 квадратного метра. «В таких городах, как Гвардейск и Светлый, например, площадь всех зданий меньше. Конечно, есть вопросы к качеству, но в целом результаты впечатляющие», — рассказал градоначальник.

Он также отметил, что примерно половину недвижимости покупают приезжие из других регионов. По словам мэра, иногородние выбирают область по различным параметрам. Такой интерес к Калининграду свидетельствует о высоком уровне развития инфраструктуры.

«Приезжие выбирают Калининград по качеству жизни. Понятно, что в Москву и Санкт-Петербург многие хотят переехать. Но для меня покупка иногородними большого количества недвижимости у нас — неплохой показатель. Люди голосуют рублём — это не просто сказать, мол, город плохой», — заявил Ярошук.

Всего в 2016 году в Калининграде ввели в строй 653 тысячи квадратных метров при плане в 487 тысяч. Это на 16% больше, чем в 2015 году. На каждого жителя областного центра в настоящее время приходится 28,9 квадратных метров недвижимости. Такие показатели Минстрой планировал достичь только в 2020 году. Общая высота новых зданий составила 941 этаж.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
однако и уезжают от таких цен заоблачных как например на гречневую икру уже очень многие ...
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