Ярошук: Мы каждый год в Калининграде строим практически целый город

— В 2016 году в пересчёте на каждого жителя Калининграда построили 1,31 квадратного метра. «В таких городах, как Гвардейск и Светлый, например, площадь всех зданий меньше. Конечно, есть вопросы к качеству, но в целом результаты впечатляющие», — рассказал градоначальник.

Он также отметил, что примерно половину недвижимости покупают приезжие из других регионов. По словам мэра, иногородние выбирают область по различным параметрам. Такой интерес к Калининграду свидетельствует о высоком уровне развития инфраструктуры.

«Приезжие выбирают Калининград по качеству жизни. Понятно, что в Москву и Санкт-Петербург многие хотят переехать. Но для меня покупка иногородними большого количества недвижимости у нас — неплохой показатель. Люди голосуют рублём — это не просто сказать, мол, город плохой», — заявил Ярошук.

Всего в 2016 году в Калининграде ввели в строй 653 тысячи квадратных метров при плане в 487 тысяч. Это на 16% больше, чем в 2015 году. На каждого жителя областного центра в настоящее время приходится 28,9 квадратных метров недвижимости. Такие показатели Минстрой планировал достичь только в 2020 году. Общая высота новых зданий составила 941 этаж.