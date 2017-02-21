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20:24 (мск), источник: Noi.md

Киринчук признал, что строительство гипермаркетов создаст проблему

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук высказал свое мнение по поводу строительства гипермаркетов в самом Кишиневе.

Источник: Noi.md

По его словам, строительство гипермаркетов вблизи городских трасс, как виадук или Мирча чел Бэтрын, создаст серьезные проблемы с движением транспорта в городе.

«Если вы поедете в Европу или еще куда-нибудь, то увидите, что все эти торговые центры находятся за пределами городов. Поскольку, если все будут приезжать в город за покупками, то будут возникать проблемы. Это политика муниципия, которую необходимо продумывать с главным архитектором, чтобы дать возможность и гипермаркетам строиться на кольцевой дороге. Мы сейчас проектируем кольцевую дорогу, уже ясно, где она будет проходить, и те, кто хочет строит гипермаркеты, должны выходить за ее пределы. Это будет гораздо лучше и для граждан, и для муниципия, и для экологии», — отметил Юрий Киринчук.

В Кишиневе планируется строить несколько гипермаркетов Kaufland, некоторые из них собираются разместить на Чеканах, близ бульвара Мирча чел Бэтрын и на Буюканах, на улице Николае Костин.

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