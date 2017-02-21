Киринчук признал, что строительство гипермаркетов создаст проблему
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук высказал свое мнение по поводу строительства гипермаркетов в самом Кишиневе.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук высказал свое мнение по поводу строительства гипермаркетов в самом Кишиневе.
По его словам, строительство гипермаркетов вблизи городских трасс, как виадук или Мирча чел Бэтрын, создаст серьезные проблемы с движением транспорта в городе.
«Если вы поедете в Европу или еще
В Кишиневе планируется строить несколько гипермаркетов Kaufland, некоторые из них собираются разместить на Чеканах, близ бульвара Мирча чел Бэтрын и на Буюканах, на улице Николае Костин.