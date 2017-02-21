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20:13 (мск), источник: Noi.md

Граждане Приднестровья могут бесплатно «растаможить» авто

Данной льготой смогут воспользоваться ветераны боевых действий в Приднестровье, воины-афганцы, а также участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Источник: Noi.md

С такой инициативой на заседании правительства непризнанного Приднестровья выступил председатель Государственного таможенного комитета ПМР Виталий Нягу. По словам чиновника, для этих категорий граждан предусмотрено 100% освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Однако существуют и определенные ограничения.

«Предусмотрено ограничение, связанное с тем, что людям будет запрещено реализовывать транспортное средство сроком до 3 лет и передать право его управления соответственно», — отметил Виталий Нягу. Таким образом, данная льгота единоразовая. По мнению главы приднестровской таможни, это сделано для недопущения развития теневого предпринимательства.

Предложенную инициативу члены так называемого правительства Приднестровья поддержали.

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