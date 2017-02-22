Средняя цена квартир в Калининграде в 2016 году составила 51 тысячу рублей за квадратный метр

— Но это не совсем корректные данные. В 2016 году очень сильно увеличилась разница между самым дорогим и самым дешёвым жильём в Калининграде. Есть предложения по 32−33 тысячи за метр, а есть и по 100 тысяч в престижных районах, — рассказал Крупин.

По его словам, в последние годы средняя стоимость жилья постоянно растёт. В 2014−15 годах она была на уровне 42−46 тысяч рублей за метр.

Крупин также сообщил, что в настоящее время в областном центре насчитывается около четырёх тысяч квартир. Всего в 2016 году в Калининграде ввели в эксплуатацию 312 жилых домов (8 885 квартир) общей площадью 653 тысячи квадратов. На каждого горожанина сейчас приходится 28,9 квадратных метров жилой площади. Такие показатели Минстрой планировал достичь только в 2020 году.