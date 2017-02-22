Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: сияющая Алина Кабаева произвела фурор на турнире
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
12:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Средняя цена квартир в Калининграде в 2016 году составила 51 тысячу рублей за квадратный метр

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининграда в 2016 году составила около 51 тысячи рублей. Такие данные Росстата озвучил на оперативном совещании во вторник, 21 февраля, глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Источник: Калининград.Ru

— Но это не совсем корректные данные. В 2016 году очень сильно увеличилась разница между самым дорогим и самым дешёвым жильём в Калининграде. Есть предложения по 32−33 тысячи за метр, а есть и по 100 тысяч в престижных районах, — рассказал Крупин.

По его словам, в последние годы средняя стоимость жилья постоянно растёт. В 2014−15 годах она была на уровне 42−46 тысяч рублей за метр.

Крупин также сообщил, что в настоящее время в областном центре насчитывается около четырёх тысяч квартир. Всего в 2016 году в Калининграде ввели в эксплуатацию 312 жилых домов (8 885 квартир) общей площадью 653 тысячи квадратов. На каждого горожанина сейчас приходится 28,9 квадратных метров жилой площади. Такие показатели Минстрой планировал достичь только в 2020 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Калининграда: Восточную эстакаду до улицы Гагарина достроят к 2018 году
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
Ученые NASA просят вернуть Плутону статус планеты
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь