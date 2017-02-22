Долги калининградцев за тепло за год выросли на 10%

Общая задолженность потребителей перед компанией по состоянию на 1 февраля этого года составила 1 млрд 356 млн рублей, что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млрд 257 млн).

Большая часть этой суммы — долги населения. Жители города задолжали за тепло 1 млрд 173 млн рублей, что на 10% и 107 млн больше, чем в 2016-м. Юридические лица задолжали компании 130, 4 млн рублей, что также превышает показатель 2016-го (121,2 млн рублей). Бюджетные организации должны МУП «Калининградтеплосеть» 52,3 млн рублей (за год они снизили долги на 17 млн рублей).