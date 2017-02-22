Татарстан предлагает Бахрейну активнее сотрудничать в исламском банкинге

Минниханов во вторник принял участие в первом заседании межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие прошло в Манаме в рамках рабочего визита российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в Бахрейн.

В ходе выступления Минниханов отметил, что правительства и деловые круги России и Бахрейна «прикладывают усилия по развитию сотрудничества в различных сферах, и Татарстан готов активно участвовать в этих процессах на региональном уровне», говорится в сообщении. По словам Минниханова, у Татарстана уже имеются контакты с Бахрейном. В разные годы осуществлялись взаимные визиты, в Манаму поставлялась татарстанская машиностроительная продукция, поддерживаются гуманитарные контакты. Республика заинтересована в поставках «КАМАЗов», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования, газотурбинного, газоперекачивающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции.

Минниханов пригласил компании Бахрейна к участию в инвестиционных проектах в республике, отметив, что в Татарстане действуют две особые экономические зоны и резидентам из Бахрейна могут быть созданы лучшие условия. «Бахрейн выступает своего рода финансовым центром Ближнего Востока. Отмечу, что наша республика, со своей стороны, является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования. Мы можем плотнее взаимодействовать и в этом направлении», — сказал он.

Минниханов также напомнил, что по поручению президента РФ он возглавляет группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», в работе которой принимают участие и представители Бахрейна. Он предложил рассмотреть возможность организации одного из заседаний группы на территории Бахрейна, а также вариант организации очередного заседания межправительственной российско-бахрейнской комиссии в Казани.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама. Прежде всего, он предусматривает отказ от взимания ссудных процентов, а также оперирования средствами, полученными от индустрии «низменных удовольствий», к примеру, от производства и потребления алкоголя и табака.