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10:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Бывший мэр Иннополиса возглавил структуру «Ростеха» — «Русинформэкспорт»

Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов назначен руководителем «Русинформэкспорт» — дочерней структуры госкорпорации «Ростех».

Соответствующее решение принято советом директоров Национального центра информатизации (НЦИ), в состав которого входит «Русинформэкспорт», и одобрено генеральным директором «Ростеха», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«В структуре НЦИ команда “Русинформэкспорта” будет обеспечивать выход на новые рынки для отечественных программных продуктов. При этом речь идет не столько о продвижении единичных технологий, сколько о создании целых систем и многокомпонентных инфраструктурных решений. Именно для этих целей компания “Русинформэкспорт” была создана в мае 2016 года», — отметил директор по особым поручениям «Ростеха», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

«Русинформэкспорт» под руководством Иванова продолжит продвижение российского ПО и IT-решений, привлекая дополнительное финансирование в высокотехнологичный сегмент российской экономики.

В пресс-службе напомнили, что с бывшим директором «Русинформэкспорта» Павлом Басиным контракт был прекращен досрочно в декабре 2016 года в связи с невыполнением бизнес-плана и неудовлетворительными результатами работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванов ранее занимал должность генерального директора компании «Скартел» (бренд Yota). В декабре 2014 года избран главой Иннополиса.

21 ноября 2016 года Иванов подал прошение об отставке по собственному желанию и покинул пост градоначальника. За время его правления новыми жителями IT-города стали 2,5 тыс. человек, а количество компаний-резидентов увеличилось до 50. В дальнейшем главой Иннополиса стал заместитель руководителя исполнительного комитета города Руслан Шагалеев.

IT-город Иннополис расположен недалеко от Казани. Создавался как особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Его общая площадь равна 2,2 тыс. га. Город спланирован для проживания 155 тыс. человек, из которых порядка 60 тыс. должно приходиться на IT-специалистов.

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