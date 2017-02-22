Бывший мэр Иннополиса возглавил структуру «Ростеха» — «Русинформэкспорт»
Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов назначен руководителем «Русинформэкспорт» — дочерней структуры госкорпорации «Ростех».
Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов назначен руководителем «Русинформэкспорт» — дочерней структуры госкорпорации «Ростех».
Соответствующее решение принято советом директоров Национального центра информатизации (НЦИ), в состав которого входит «Русинформэкспорт», и одобрено генеральным директором «Ростеха», сообщает
«В структуре НЦИ команда “Русинформэкспорта” будет обеспечивать выход на новые рынки для отечественных программных продуктов. При этом речь идет не столько о продвижении единичных технологий, сколько о создании целых систем и многокомпонентных инфраструктурных решений. Именно для этих целей компания “Русинформэкспорт” была создана в мае 2016 года», — отметил директор по особым поручениям «Ростеха», председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.
«Русинформэкспорт» под руководством Иванова продолжит продвижение российского ПО и
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванов ранее занимал должность генерального директора компании «Скартел» (бренд Yota). В декабре 2014 года избран главой Иннополиса.
21 ноября 2016 года Иванов подал прошение об отставке по собственному желанию и покинул пост градоначальника. За время его правления новыми жителями