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10:09 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске прокуратура добилась от управляющей компании снижения тарифа на ЖКХ

В Советске прокуратура смогла добиться отмены неправомерно начисленных платежей за вывоз мусора. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка работы коммунальных предприятий, обслуживающих дом № 10 по ул. Розы Люксембург, началась после жалобы одного из жильцов. Проверка показала, что в состав услуг по содержанию и управлению жилым многоквартирным домом входил вывоз твердых бытовых отходов. Эта услуга была указана в квитанциях, но управляющая компания, взимавшая плату за вывоз ТБО, этим не занималась. Данную услугу горожанам оказывало муниципальное унитарное предприятие города.

По результатам проверки прокурор города Советска внес представление директору управляющей компании и потребовал произвести жильцам дома перерасчет услуги за «содержание и текущий ремонт» с учетом вычета услуги «вывоз ТБО».

В итоге представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Жильцам дома по ул. Р. Люксембург был произведен перерасчет на сумму 42 тысячи рублей. Тариф за содержание и текущий ремонт по указанному выше дому после рассмотрения представления прокурора был сокращен более чем на 2 рубля.

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