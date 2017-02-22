Калининграду обещан европейский уровень жизни
Госпрограмма развития Калининградской области будет продлена на пять лет — до 2025 года, следует из подготовленного Минэкономики проекта изменений в этот документ.
Госпрограмма развития Калининградской области будет продлена на пять лет — до 2025 года, следует из подготовленного Минэкономики проекта изменений в этот документ.
Как пояснили «Ъ» в ведомстве, такое решение ранее было принято правительством и одобрено президентом. В Минэкономики полагают, что продление позволит завершить уже начатые объекты капстроительства, а также ускорит развитие области.
Калининградская область получила статус свободной экономической зоны в 1991 году, особой экономической зоны (ОЭЗ) — в 1996-м. В 2006 году ОЭЗ получила налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. Но с апреля 2016 года в связи с обязательствами России перед ВТО беспошлинный вывоз на рынок Таможенного союза продукции, переработанной на территории ОЭЗ с использованием импортных товаров, был прекращен. Готовиться к «проблеме 2016 года» правительство начало еще в 2012-м — тогда началась разработка калининградской госпрограммы, призванной компенсировать региону потерю таможенных льгот.
Исполнение программы неоднократно критиковали в правительстве — бюджетные средства тратились медленно и не раз перераспределялись. Параллельно Белый дом искал и иные пути поддержки области: обсуждались идеи внедрения дальневосточных льготных механизмов — территорий опережающего развития и режима свободного порта.
В подготовленной Минэкономики новой версии программы появился акцент на социальную сферу. На нее негативно влияет «сложившаяся нестабильная экономическая ситуация», говорится в документе (рост потребительских цен и снижение реальной зарплаты).
«Главной целью развития Калининградской области является повышение уровня жизни населения до среднеевропейского уровня», — сказано в новой программе.
Достичь этого планируется как за счет укрепления связей с остальной территорией России, так и через использование «в полной мере преимуществ, связанных с расположением области в европейском макрорегионе».
Отметим, что, согласно Росстату, в 2015 году среднедушевой доход в Калининградской области составил 25,9 тыс. руб. в месяц. Согласно статистике Евросоюза, средняя зарплата по 28 странам Европы (включая Восточную) в 2015 году была равна €1470 (99,1 тыс. руб. по среднему курсу ЦБ 2015 года).
Несмотря на амбициозность этой общей задачи, конкретные целевые показатели программы предлагается снизить. Теперь ведомство ожидает более скромного объема валового регионального продукта — 546,7 тыс. руб. на душу населения в 2025 году против прежних 589 тыс. к 2020-му. Снижаются и ожидания объемов инвестиций в основной капитал — 87,8 тыс. руб. на душу населения против 92,2 тыс. руб. Уровень безработицы будет снижаться медленнее — к 2025 году он составит 4,4% вместо прежней цели в 3,5% в 2020-м. Количество созданных и сохраненных рабочих мест — 19,5 тыс. против прежних 53,6 тыс. новых.
При этом финансирование госпрограммы в новой версии десятикратно возросло. Ее общая стоимость оценивается в 634 млрд руб. до 2025 года против 63 млрд руб. до 2020-го (прибавка получена в том числе за счет добавления подпрограммы «Создание условий для устойчивого развития»). В пояснительной записке к документу отмечается, что дополнительных расходов обновление госпрограммы не потребует — в 2017—2019 годах ее финансирование впишется в действующий федеральный бюджет. В 2017 году на ФЦП развития Калининградской области предусматривается 5,6 млрд руб. (ее стоимость в 2013—2025 годах оценивается в 229,7 млрд руб.) — в этой части финансирование не изменилось. На подпрограмму «Создание условий для устойчивого развития» в этом году предусматривается 44,7 млрд руб. (398 млрд руб. в 2016—2025 годах) — эти средства обещано направить на господдержку работающих в Калининградской области организаций.