Калининграду обещан европейский уровень жизни

Как пояснили «Ъ» в ведомстве, такое решение ранее было принято правительством и одобрено президентом. В Минэкономики полагают, что продление позволит завершить уже начатые объекты капстроительства, а также ускорит развитие области.

Калининградская область получила статус свободной экономической зоны в 1991 году, особой экономической зоны (ОЭЗ) — в 1996-м. В 2006 году ОЭЗ получила налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. Но с апреля 2016 года в связи с обязательствами России перед ВТО беспошлинный вывоз на рынок Таможенного союза продукции, переработанной на территории ОЭЗ с использованием импортных товаров, был прекращен. Готовиться к «проблеме 2016 года» правительство начало еще в 2012-м — тогда началась разработка калининградской госпрограммы, призванной компенсировать региону потерю таможенных льгот.

Исполнение программы неоднократно критиковали в правительстве — бюджетные средства тратились медленно и не раз перераспределялись. Параллельно Белый дом искал и иные пути поддержки области: обсуждались идеи внедрения дальневосточных льготных механизмов — территорий опережающего развития и режима свободного порта.

В подготовленной Минэкономики новой версии программы появился акцент на социальную сферу. На нее негативно влияет «сложившаяся нестабильная экономическая ситуация», говорится в документе (рост потребительских цен и снижение реальной зарплаты).

«Главной целью развития Калининградской области является повышение уровня жизни населения до среднеевропейского уровня», — сказано в новой программе.