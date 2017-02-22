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11:01 (мск), источник: РИА Новости

Специалисты из разных стран проверят готовность 4-го блока Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Работники атомных станций с разных континентов осенью 2017 года проверят готовность к пуску четвертого энергоблока Ростовской атомной электростанции, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым, сообщил журналистам директор АЭС Андрей Сальников.

Источник: РИА Новости

«У нас будет партнерская предпусковая проверка осенью этого года не четвертом энергоблоке, приедут около 25−30 специалистов из разных стран, которые будут проверять нашу готовность к пуску четвертого энергоблока. Они, как правило, приезжают на две-три недели. За это время они всю станцию “переворачивают” в хорошем смысле этого слова. Это работники атомных станций разных стран, в том числе США, Ирана, Франции, Великобритании, Чехии, Словакии, Украины и так далее», — пояснил Сальников.

По словам начальника смены четвертого блока атомной станции Павла Тихонова, загрузка ядерного топлива в четвертый блок АЭС запланирована на осень 2017 года, в данный момент идет домантаж и проверка систем безопасности.

«Сейчас идет проверка систем безопасности, ни одна кассета не будет загружена в активную зону, пока все не проверят. Вскоре будет загружена внутрикорпусная шахта, затем будет загружен имитатор активной зоны кассет, после этого полностью соберут реактор, его выведут в горячее состояние (холодная, горячая обкатка), в таком состоянии будут проверены все тепломеханические, теплогидравлические характеристики, а также работа главных эксплуатационных насосов и компенсатора давления, только после всех испытаний мы можем получить разрешение на загрузку топлива», — объяснил Тихонов, добавив, что сейчас также идет монтаж корпуса турбины для четвертого энергоблока.

По словам Сальникова, инвестпрограмма на строительство блока составляет 17 миллиардов рублей на 2017 год (18 миллиардов было в 2016 году).

Ростовская АЭС — филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока № 4, его пуск намечен на осень 2017 года.

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