В РЭК пока не могут посчитать, сколько составит «мусорный тариф» в Омской области

Планировалось, что с 1 января 2017 года в квитанциях появится коммунальная услуга по вывозу отходов. Раньше она была включена в общедомовые нужды и не оплачивалась отдельно, однако по новому федеральному законодательству Региональная энергетическая комиссия должна была пересчитать расходы и утвердить тарифы. А учитывая, что в услугу добавилось обезвреживание и переработка, итоговая сумма для местных жителей однозначно увеличится.

Тем не менее вопрос остается до сих пор открытым. Москва отложила введение территориальных схем по обращению с отходами в регионах до 2019 года. В Омской области РЭК определила нормативы накопления горожан, но поскольку самого оператора еще нет (ожидается, что он будет выбран весной 2018 года), определять тариф некому.