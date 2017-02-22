В РЭК пока не могут посчитать, сколько составит «мусорный тариф» в Омской области
За всеми разговорами о мусорной реформе и борьбе за экологию большинство омичей не может не волновать вопрос о том, как это отразится на них и во что станет.
За всеми разговорами о мусорной реформе и борьбе за экологию большинство омичей не может не волновать вопрос о том, как это отразится на них и во что станет.
Планировалось, что с 1 января 2017 года в квитанциях появится коммунальная услуга по вывозу отходов. Раньше она была включена в общедомовые нужды и не оплачивалась отдельно, однако по новому федеральному законодательству Региональная энергетическая комиссия должна была пересчитать расходы и утвердить тарифы. А учитывая, что в услугу добавилось обезвреживание и переработка, итоговая сумма для местных жителей однозначно увеличится.
Тем не менее вопрос остается до сих пор открытым. Москва отложила введение территориальных схем по обращению с отходами в регионах до 2019 года. В Омской области РЭК определила нормативы накопления горожан, но поскольку самого оператора еще нет (ожидается, что он будет выбран весной 2018 года), определять тариф некому.
Игорь Михайлов, заместитель председателя Региональной энергетической комиссия Омской области:
— В услугу дополнительно будет входить сортировка, обезвреживание. РЭК будет это контролировать. Обязанность платить у населения возникнет с момента выбора оператора и подписания с ним соглашения. Случиться должно это до 1 января 2019 года. Всех интересует конечная цифра, сколько это будет стоить. Но РЭК не тот орган, который строит прогнозы, а тот, который считает точные цифры. Сколько будет стоить услуга, мы сможем ответить, когда посмотрим структуру затрат, производственную, инвестиционную программы, сформируем себестоимость, определим норму прибыли. Тогда будем говорить по конкретному тарифу для конкретной организации.
Таким образом, пока горожане платят по прежней схеме. Но действующие операторы не преминули по большей части увеличить тарифы, обосновав расходы в РЭК.
— На этот год мы установили тарифы действующим организациям в этой сфере, поскольку отходы все равно собираются, рынок работает. Нормативная база для этого есть, — добавил Михайлов.