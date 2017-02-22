На месте снесенного Дома спорта в Новосибирске появится новый комплекс, сообщает пресс-служба мэрии.

Вместо снесенного Дома спорта, находившегося на улице Богдана Хмельницкого, появится новый спортивный комплекс.

На архитектурно-градостроительном Совете 21 февраля был рассмотрен проект жилого комплекса с объектом спортивного назначения.

В жилом комплексе снижена этажность зданий: у двух домов, стоящих на первой линии застройки, — с 16 до 11 этажей, у остальных трех домов — с 26 до 20 этажей. Фасады зданий выполнены в едином стиле улицы. Будет расширена пешеходная зона вдоль улицы Богдана Хмельницкого. Во дворах предусмотрены детские и спортивные площадки, максимально сохранены зеленые насаждения.

Чтобы разгрузить транспортную напряженность в этом месте ведется строительство дороги по улице Георгия Колонды, которая соединит Красный проспект с 5-м и 6-м микрорайонами.

Также будет создан спортивный комплекс, в котором разместятся залы для занятий гимнастикой, фитнесом, силовыми упражнениями и другими видами спорта.

Застройщик обещает увеличить в два раза объем зеленых насаждений: «Мы уже высадили 45 деревьев хвойных ценных пород возрастом от 15−25-ти лет и старше на территории Эдемского сада и на улице Учительской напротив Новосибирского электротехнического колледжа взамен попадающих в зону строительства зеленых насаждений. Места посадки крупномеров были определены и согласованы самими жителями. Еще более 100 деревьев будет высажено за счет уже оплаченной нами восстановительной стоимости зеленых насаждений», — сообщила директор филиала ЗАО «СД Альфа Капитал» Марина Гирина.