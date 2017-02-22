Астанчанин задолжал за тепло и свет 1,6 млн тенге

Судом установлено, что ответчик не своевременно и не в полном объеме производил оплату за предоставленную энергию, в результате чего образовалась задолженность в сумме 1 633 622 тенге, передает пресс-служба суда города Астаны.

В соответствии с п.п.4 ст. 19 Закона РК «Об электроэнергетике» потребители электрической и тепловой энергии обязаны оплачивать отпущенную и переданную и потребленную электрическую и тепловую энергию согласно заключенным договорам.

По решению суда в пользу ТОО «Астанаэнергосбыт» с ответчика взыскана сумма долга. Решение не вступило в законную силу.