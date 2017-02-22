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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аналитики Moody’s подтвердили рейтинг Красноярского края

Эксперты считают, что положительное влияние на рейтинг оказала устойчивая экономика.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты международного агентства Moody’s пересмотрели прогноз по рейтингам Красноярского края с «негативного» на «стабильный» и подтвердили рейтинг на уровне «B1». Информация об этом опубликована на официальном портале Красноярского края.

Аналитики отмечают, что «стабильный» прогноз отражает снижение уровня системных рисков из-за стабилизации кредитоспособности региона. Эксперты считают, что положительное влияние на рейтинг оказала устойчивая экономика, способствующая постепенной диверсификации источников налоговых доходов.

«Мы полагаем, что снижение темпов роста текущих расходов, рост поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций, а также отмена льгот по налогу на имущество помогли улучшить показатели в 2016 году», — говорится в заключении агентства.

Moody’s — международное рейтинговое агентство, является дочерней компанией Moody’s Corporation. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.

Напомним, в ноябре прошлого года аналитики международного агентства Standard & Poor’s также пересмотрели прогноз по рейтингам Красноярского края с «негативного» на «стабильный». Статус региона подтвержден на уровне «ВВ-«.

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