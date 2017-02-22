Эксперты нашли в красноярских магазинах токсичные рубашки и сорочки

Эксперты проверили качество мужских рубашек и сорочек, которые продаются в красноярских фирменных магазинах. После проведенных экспертиз лаборанты пришли к выводу, что только один образец из пяти является безопасным для носки. Соответствующие результаты опубликовали специалисты красноярского ЦСМ.

Исследователи купили пять мужских рубашек стоимостью от 1590 до 3800 рублей за штуку. Все они изготовлены за пределами России — в Беларуси, Германии, Китае и Турции. Специалисты проверяли сорочки на воздухопроницаемость, содержание свободного формальдегида, устойчивость окраски материала к стирке, к поту и к сухому трению. Также эксперты изучали индекс токсичности, интенсивность запаха и уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия. Кроме того, определялся и состав сырья.

Рубашка фирмы «OLYMP» оказалась некачественной и небезопасной для носки. Кроме того, эксперты обнаружили ошибки в маркировке. В сорочках от «Синара» и «Henderson» также нашли превышение токсичных веществ. Образец от компании «DEL ROMANINO» и вовсе был изготовлен из низкокачественных материалов, не совпадающих с указанными на этикетке. Воздухопроницаемость турецкой рубашки также оказалась предельно низкой.

Только один образец от фирмы H&M «по всем показателям соответствует установленным требованиям». Единственный недочет связан с неполнотой информации на этикетке.