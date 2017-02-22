Омские организации недоплатили в бюджет налогов на два миллиарда

УФНС по Омской области сообщает, что за четвёртый квартал 2016 года в регионе обнаружилось 295 организаций, не доплативших в бюджеты всех уровней свыше миллиона рублей.

Всего же по состоянию на 1 января 2017 года долг всех предприятий перед государством, областью и городом составил два миллиарда рублей. В числе должников — десять бюджетных учреждений и семь унитарных предприятий. Они недоплатили более 49 миллионов рублей.

Нарушителей ждёт принудительное взыскание — вплоть до объявления их банкротами.

Налоговая служба отмечает: организации, уже проходящие процедуру банкротства, в список должников не попали.