Вкладчикам банка «Енисей» выплатят 3,4 млрд рублей

Вкладчики лишенного лицензии банка «Енисей» получат около 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Согласно реестру обязательств АКБ «Енисей», за выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 9,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 180 человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности. Деньги будут выплачиваться в 10 регионах России.

По данным АСВ, вкладчики из Железногорска могут получить свои выплаты в Сбербанке. Жителям остальных городов необходимо обратиться в Росгосстрах-Банк. Выплаты стартуют сегодня, 22 февраля.

Напомним, 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.