Генеральный директор «Волгомост» возглавил компанию «Сибмост»

Альберт Кошкин покинул должность президента АО «Сибмост» — новой главой компании стал предприниматель Алим Примкулов, также занимающий должность гендиректора мостостроительной компании «Волгомост» из Саратова. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники прочила на эту должность министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Титова. По данным издания, тот был готов оставить должность в областном правительстве. В то же время информацию об уходе Титова в «Сибмост» губернатор Владимир Городецкий не подтвердил.

АО «Волгомост», которую возглавляет Алим Примкулов, с июля прошлого года находится в процедуре банкротства. Владельцами компании являются АО «Клинское ДРСУ» (100% принадлежит Туфану Садыгову) и ЗАО ПП «Устой» (обе компании сейчас в процедуре банкротства).

О том, что «Волгомост» вместе со «Сберанком» и АФК «Система» может стать одним из санаторов «Сибмоста», ранее сообщало агентство ТАСС. Еще раньше в переговорах о спасении новосибирской компании объявил вице-президент «Сибмоста» Сергей Савченков.

После 2010 года «Коммерсантъ» и сайт Slon.ru связывали «Волгомост» с бизнесом семьи Аркадия Ротенберга. Представители бизнесмена информацию не поддержали. До 2014 года «Волгомост» принадлежал оффшорам, в 2014-м же был продан указанным выше структурам.

АО «Сибмост» занимается строительством мостов, тоннелей и автомобильных дорог, аэропортов и других сложных инженерных сооружений. Компания выполняет основной объем работ в 12 регионах России. Сейчас предприятие испытывает серьезные финансовые трудности, в суде рассматривается дело о ее банкротстве.