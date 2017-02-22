Каждую четвертую руководящую должность в Новосибирске занимает женщина, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Аналитики изучили с 10 по 17 февраля резюме более 9000 руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Новосибирске, выясняли соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.

«Оказалось, что на руководящих позициях в компаниях Новосибирска работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 74% к 26%», — сообщила руководитель пресс-службы по СФО Елана Таращук.

Больше всего мужчин-руководителей работает в сфере добычи сырья (87%), информационные технологии (87%), транспорт, логистика (84%), строительство, недвижимость (81%).