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08:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Каждую четвертую руководящую должность в Новосибирске занимает женщина

Только 26% руководящих должностей в Новосибирске занимают женщины, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Каждую четвертую руководящую должность в Новосибирске занимает женщина, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Аналитики изучили с 10 по 17 февраля резюме более 9000 руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Новосибирске, выясняли соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.

«Оказалось, что на руководящих позициях в компаниях Новосибирска работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 74% к 26%», — сообщила руководитель пресс-службы по СФО Елана Таращук.

Больше всего мужчин-руководителей работает в сфере добычи сырья (87%), информационные технологии (87%), транспорт, логистика (84%), строительство, недвижимость (81%).

«Самое интересное, что в Новосибирске нет ни одной сферы, где было бы больше женщин-руководителей — только в туризме и гостиничном бизнесе прекрасная половина близка к равноправию. Даже в сфере образования и управления персоналом, традиционно “женскими”, заведуют мужчины», — отметила Таращук.

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