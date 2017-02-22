Каждую четвертую руководящую должность в Новосибирске занимает женщина
Только 26% руководящих должностей в Новосибирске занимают женщины, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Только 26% руководящих должностей в Новосибирске занимают женщины, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Каждую четвертую руководящую должность в Новосибирске занимает женщина, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Аналитики изучили с 10 по 17 февраля резюме более 9000 руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Новосибирске, выясняли соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
«Оказалось, что на руководящих позициях в компаниях Новосибирска работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 74% к 26%», — сообщила руководитель
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«Самое интересное, что в Новосибирске нет ни одной сферы, где было бы больше