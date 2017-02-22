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07:01 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчанин задолжал за тепло и свет 1,6 млн тенге

В Есильском районном суде города Астаны рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «Астанаэнергосбыт» о взыскании суммы долга за потребленную энергию, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Судом установлено, что ответчик не своевременно и не в полном объеме производил оплату за предоставленную энергию, в результате чего образовалась задолженность в сумме 1 633 622 тенге.

«В соответствии со статьей “Об электроэнергетике” потребители электрической и тепловой энергии обязаны оплачивать отпущенную и переданную, и потребленную электрическую и тепловую энергию согласно заключенным договорам. По решению суда в пользу ТОО “Астанаэнергосбыт” с ответчика взыскана сумма долга», — говорится в сообщении.

Решение не вступило в законную силу.

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