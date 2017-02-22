Что будет происходить с ценами на нефть и курсом тенге — прогноз

Тенге на этом фоне продолжает чувствовать себя уверенно, торгуясь вблизи 320, имея потенциал укрепления вслед за возможным ростом нефтяных котировок. Такой прогноз на ближайшее время делает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 10.03 по времени Астаны цены на нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне находятся на уровне 56,1 доллара за баррель. Американский эталон WTI в Нью-Йорке торгуется в области 54,03 доллара за баррель. Как отмечает Полховский, участники рынка внимательно следят за тем, как будут реагировать добывающие компании в США. Однако пока реакция со стороны сланцевых производителей довольносдержанная. Число буровых растет, но темпы роста в разы ниже темпов их падения в момент кризиса в середине 2014 года. При этом сланцевые компании убрали с рынка около 75 процентов буровых.

Возвращение их числа к предыдущим уровням выведет на рынок около одного миллиона баррелей в сутки. Однако спрос на рынке остается крайне высоким. По оценкам Агентства энергетической информации США, темпы роста мирового спроса в 2017 году составят 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 — 1,4 миллиона баррелей в сутки.

«Если ОПЕК сможет убедить всех в серьезности своих намерений и распространит влияние пакта по сокращению на вторую половину 2017 года, то баланс спроса и предложения сместится в сторону дефицита предложения», — уверен аналитик ГК FOREX CLUB.

Исходя из этого, Полховский делает вывод, что потенциал для роста котировок «черного золота» сейчас можно расценить как достаточно высокий.

«Принимая во внимание темпы роста мирового спроса, потенциал для роста цен в долгосрочной перспективе значительно выше потенциала снижения или сохранения их на текущих уровнях. Именнопоэтому на сырьевых биржах в США и Лондоне мы сейчас наблюдаем рекордное число позиций на покупку со стороны хедж-фондов. Так, на NYMEX число контрактов long выросло до 433 тысяч — максимальное за всю историю. Полагаем, что участники рынка сейчас просто ждут подтверждениярешительности ОПЕК работать над повышением цен. В частности, готовности и далее следовать пакту по сокращению. Как только они эти подтверждения получат, цены на Brent закрепятся выше 60 долларов за баррель», — прогнозирует аналитик ГК FOREX CLUB.

Полховский сравнивает снижение диапазона колебаний Brent с затишьем перед бурей. Более существенного укрепления тенге можно будет ждать, если цены на нефть установятся выше 60 долларов за баррель.