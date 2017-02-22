Имущество «Оранжевой аптеки» в Приангарье арестовали за долги в 1,6 млн рублей

Судебные приставы в Иркутской области наложили арест на имущество ООО «Оранжевая аптека». Компания не возместила деньги за поставленный товар и не выплатила неустойку в размере 1,6 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Аптечное оборудование, тонометры, товары для детей арестованы во исполнение решения Арбитражного суда Иркутской области, удовлетворившего иск общества с ограниченной ответственностью о возмещении денежных средств за поставленный товар на сумму свыше 1,3 млн рублей и неустойки в размере более 300 тысяч рублей.

«Судебным приставом-исполнителем совершен выезд по адресу аптеки. В рамках исполнительного производства составлен акт описи и ареста имущества должника, которое уже было упаковано в коробки, поскольку организация готовилась к закрытию. Предварительная оценка арестованного имущества составила 238 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Имущество до его реализации передано на ответственное хранение взыскателю.