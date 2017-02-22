В Екатеринбурге выставили на продажу «Мытный двор»

В Екатеринбурге выставлено на продажу здание торгового центра «Мытный двор» на 8 марта, 8д. Объявление было размещено на сайте N1.ru 16 февраля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Собственник просит за участок в 25 соток, трехэтажное строение площадью 5150 «квадратов» и парковочные места 999 миллионов рублей. В графе «назначение помещения» указано — «магазин, выставочный зал, кафе, бар, ресторан».

Здание «Мытного двора» было возведено в 1870 году. В 1990-х годах строение фактически снесли и отстроили заново. Объект является историческим памятником.