20 млн тенге взыскано с отдела строительства акимата Атырау

Гражданское дело по иску ТОО «Ақниет — БН» к ГУ «Городской отдел строительства» рассматривалось в экономическом суде. Как следует из фабулы, предприятие выполнило проектно-сметную документацию (ПСД) по строительству в Атырау пяти пешеходных переходов.

Суд установил, что ТОО выполнило свои обязательства в полном объеме, что подтверждается заключением государственной экспертизы. Однако акимат отказался подписывать акт выполненных работ на сумму 20 млн. тенге, мотивируя это тем, что работы были выполнены при прежнем руководстве. В итоге разработчик ПСД обратился в суд с иском о признании одностороннего акта выполненных работ действительным.

«Решением суда иск ТОО “Ақниет — БН” о признании действительным одностороннего акта выполненных работ, акта приема-передачи документации и взыскании 20 миллионов тенге удовлетворен. Решение еще не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Летом прошлого года сообщалось о том, что на самых оживленных улицах города построят пять пешеходных мостовых переходов. Причем строительство одного такого перехода уже началось в районе железнодорожного вокзала. Как указано на билборде, этот 50-метровый мост должны были сдать в эксплуатацию еще в июне прошлого года, да так и не построили.