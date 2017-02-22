Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:12 (мск), источник: Newtimes.kz

20 млн тенге взыскано с отдела строительства акимата Атырау

Судебный иск связан с запланированным в черте областного центра строительством пяти пешеходных переходов, передает ATPress.kz.

Источник: Newtimes.kz

Гражданское дело по иску ТОО «Ақниет — БН» к ГУ «Городской отдел строительства» рассматривалось в экономическом суде. Как следует из фабулы, предприятие выполнило проектно-сметную документацию (ПСД) по строительству в Атырау пяти пешеходных переходов.

Суд установил, что ТОО выполнило свои обязательства в полном объеме, что подтверждается заключением государственной экспертизы. Однако акимат отказался подписывать акт выполненных работ на сумму 20 млн. тенге, мотивируя это тем, что работы были выполнены при прежнем руководстве. В итоге разработчик ПСД обратился в суд с иском о признании одностороннего акта выполненных работ действительным.

«Решением суда иск ТОО “Ақниет — БН” о признании действительным одностороннего акта выполненных работ, акта приема-передачи документации и взыскании 20 миллионов тенге удовлетворен. Решение еще не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Летом прошлого года сообщалось о том, что на самых оживленных улицах города построят пять пешеходных мостовых переходов. Причем строительство одного такого перехода уже началось в районе железнодорожного вокзала. Как указано на билборде, этот 50-метровый мост должны были сдать в эксплуатацию еще в июне прошлого года, да так и не построили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
20 млн тенге взыскано с отдела строительства акимата Атырау
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Доклад Amnesty International раскритиковал «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры к Медведеву о новых офисах
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь