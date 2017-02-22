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07:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Лукойл» закрыл сделку по продаже последнего актива в Украине

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Компания «Лукойл» сообщила, что закрыла сделку по продаже своего последнего актива в Украине — завода «Карпатнефтехим».

Источник: "РИА Новости" Украина

«“Лукойл” завершил сделку по продаже 100%-ной доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод “Карпатнефтехим”, расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины», — сообщила компания.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов в июне говорил, что «Лукойл» хотел бы продать «Карпатнефтехим», и оценивает его диапазоне 100−350 миллионов долларов, но покупателей нет.

В сентябре Алекперов заявил, что «Лукойл» рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по «Карпатнефтехиму».

Ранее российская компания также владела в Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.

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