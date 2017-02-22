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10:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Глава Краснодара встретился с дольщикам недостроев по улице Сормовской

Глава Краснодара встретился с дольщиками недостроев по улице Сормовской. Речь о двух литерах ЖК «Форт Карасун», сроки ввода которых в эксплуатацию неоднократно переносились.

На встрече говорили о перспективах достройки и подключения к коммуникациям двух 16-этажных домов.

«Мы продолжаем заниматься вопросами, связанными с достройкой литеров этого жилого комплекса. Ранее провели работу с застройщиком, встречались с участниками долевого строительства по улице Сормовской, 208, представителями ресурсоснабжающих организаций. Теперь собрали вас вместе, чтобы озвучить, какие на сегодняшний день договоренности достигнуты и как будет производиться доведение до полной готовности двух многоквартирных домов этого ЖК», — сказал Евгений Первышов.

Как заверили дольщиков, один из домов уже готов. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2017 года. Наиболее сложный вопрос на сегодняшний день — подключить дома к сетям тепло- и электроснабжения.

Застройщик и представители АО «Автономная теплоэнергетическая компания» подтвердили, что достигнута договоренность о подписании между ними мирового соглашения для урегулирования вопроса по технологическому присоединению дома к тепловым сетям. В ближайшее время эти работы должны начаться.

С электричеством ситуация сложнее. В районе отсутствуют необходимые мощности для электроснабжения второго дома в полном объеме, сейчас электричество подается сюда частично. Проблема должна решиться после ввода в строй оборудования на строящейся подстанции на территории Восточной промышленной зоны. Ориентировочно это произойдет к концу года.

Застройщик также рассказал о том, как планирует выполнять оставшиеся строительно-монтажные работы на третьем литере, который на сегодняшний день готов более чем наполовину, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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