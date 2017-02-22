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15:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новая маршрутка свяжет Плющихинский жилмассив и метро в Новосибирске

С 25 февраля начинает работать маршрут № 90 «Ул. Татьяны Снежиной — магазин «Золотая Нива», сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Новая маршрутка свяжет Плющихинский жилмассив и метро в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии. .

С 25 февраля начинает работать маршрут № 90 «Ул. Татьяны Снежиной — магазин «Золотая Нива».

Маршрутные такси будут следовать по схеме: ул. Татьяны Снежиной, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, ул. Кошурникова.

Остановка транспортных средств маршрута в прямом направлении будет осуществляться на остановочных пунктах «Ул. Татьяны Снежиной» и «Магазин «Золотая Нива», в обратном направлении — на остановочных пунктах «Магазин «Золотая Нива», «Высоцкого», «Ул. Татьяны Снежиной».

«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей», — заметили сотрудники мэрии.

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