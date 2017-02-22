Новая маршрутка свяжет Плющихинский жилмассив и метро в Новосибирске
С 25 февраля начинает работать маршрут № 90 «Ул. Татьяны Снежиной — магазин «Золотая Нива», сообщает
С 25 февраля начинает работать маршрут № 90 «Ул. Татьяны Снежиной — магазин «Золотая Нива», сообщает
Новая маршрутка свяжет Плющихинский жилмассив и метро в Новосибирске, сообщает
С 25 февраля начинает работать маршрут № 90 «Ул. Татьяны Снежиной — магазин «Золотая Нива».
Маршрутные такси будут следовать по схеме: ул. Татьяны Снежиной, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, ул. Кошурникова.
Остановка транспортных средств маршрута в прямом направлении будет осуществляться на остановочных пунктах «Ул. Татьяны Снежиной» и «Магазин «Золотая Нива», в обратном направлении — на остановочных пунктах «Магазин «Золотая Нива», «Высоцкого», «Ул. Татьяны Снежиной».
«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей», — заметили сотрудники мэрии.