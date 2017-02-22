Просроченными продуктами торговали в одном из районов Хабаровского края

Выяснилось, что в торговых точках продавали просроченные соки, квас, кетчуп, молоко, майонез и газировку. Также часть продуктов хранилась не в охлаждающих камерах, а прямо на прилавках.

Сейчас выявленные нарушения устранены. Товары с истекшим сроком годности уничтожены. Владельца магазинов оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.