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08:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участок для развития застроенной территории появится в Октябрьском округе Иркутска

Площадь участка составляет 37 соток.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании городского парламента приняли решение о развитии застроенной территории в Октябрьском округе. Планируемая площадь участка составляет 37 соток. Площадь аварийного фонда в границах территории (на улица Лыткина, 81, 83) составляет 830 тысяч кв. метров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

По словам и.о. заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольги Ивановой, принятое Думой решение и последующее заключение договора о развитии застроенной территории позволит расселить жильцов многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу. Застройщик, заключивший договор, будет обязан разработать и утвердить проект планировки и проект межевания данной территории, произвести расселение и снос домов, а также построить новое жилье.

«В соответствии с Генеральным планом Иркутска предусматривается строительство трех детских садов и двух общеобразовательных школ на 1,5 тысячи и 1275 мест. Территория, предлагаемая к развитию, находится в районе обслуживания детской поликлиникой № 1», — отметила Ольга Иванова.

Предварительный проект застройки предполагает на этом участке строительство порядка 10 тысяч кв. метров нового жилья, отвечающего современным требованиям. В зоне доступности расположены детский сад № 136 на 400 мест, школа № 76.

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