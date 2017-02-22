Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
8 способов поклеить обои иначе
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
08:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Александр Галушка: Хабаровск, возможно, включат в территорию Свободного порта

Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом порядке в СпВ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Хабаровск могут включить в территорию Свободного порта, чтобы аэропорт смог принимать иностранцев по упрощенному визовому режиму, сообщил журналистам во Владивостоке глава Минвостокразвития Александр Галушка. Госдума в пятницу приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

В соответствии с документом, электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте. В течение четырех дней заявление будет рассмотрено. В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет проставлена на границе.

«На Камчатке обсуждали, мы планируем Елизовский район добавить в Свободный порт, потому что там аэропорт. С губернатором Хабаровского края говорили, конечно, мы планируем в Хабаровск добавить режим Свободного порта, чтобы главный аэропорт региона, главные воздушные ворота региона, находясь в этом режиме, тоже могли иностранных граждан по этому режиму. Как показывает вся международная практика, упрощение визового режима — это увеличение туристического потока», — сказал Александр Галушка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровский НПЗ отремонтирует отстойник нефтяных отходов
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией
Доклад Amnesty International раскритиковал «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Генпрокуратуры к Медведеву о новых офисах
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь