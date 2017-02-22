Александр Галушка: Хабаровск, возможно, включат в территорию Свободного порта

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Хабаровск могут включить в территорию Свободного порта, чтобы аэропорт смог принимать иностранцев по упрощенному визовому режиму, сообщил журналистам во Владивостоке глава Минвостокразвития Александр Галушка. Госдума в пятницу приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

В соответствии с документом, электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте. В течение четырех дней заявление будет рассмотрено. В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет проставлена на границе.

«На Камчатке обсуждали, мы планируем Елизовский район добавить в Свободный порт, потому что там аэропорт. С губернатором Хабаровского края говорили, конечно, мы планируем в Хабаровск добавить режим Свободного порта, чтобы главный аэропорт региона, главные воздушные ворота региона, находясь в этом режиме, тоже могли иностранных граждан по этому режиму. Как показывает вся международная практика, упрощение визового режима — это увеличение туристического потока», — сказал Александр Галушка.