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08:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Телефонная линия ДЭК по приему показаний временно недоступна для владивостокцев

Передать данные можно с помощью сайта www.dvec.ru.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Передача показаний приборов учета по телефонной линии Владивостокского РКЦ филиала ПАО «ДЭК"-Дальэнергосбыт (горячая линия 8−800−333−0−444 и 8 (423) 245−78−80) временно недоступна по техническим причинам.

Так как в феврале даты передачи показаний приборов учета электроэнергии совпали с праздничными днями, жители Владивостока смогут уведомить ресурсоснабжающую компанию о своем электропотреблении с помощью мобильного приложения ПАО «ДЭК», а также оставив показания в своем «Личном кабинете» или на сайте: www.dvec.ru.

При использовании данных сервисов, показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей.

Также потребители могут воспользоваться услугой передачи показаний с помощью других сервисов компании:

— SMS-сообщением;.

— в офисах компании;.

— через старшего по дому.

ПАО «ДЭК» приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

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