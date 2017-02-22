Телефонная линия ДЭК по приему показаний временно недоступна для владивостокцев
Передать данные можно с помощью сайта www.dvec.ru.
Передать данные можно с помощью сайта www.dvec.ru.
Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.
Передача показаний приборов учета по телефонной линии Владивостокского РКЦ филиала ПАО «ДЭК"-Дальэнергосбыт (горячая линия 8−800−333−0−444 и
Так как в феврале даты передачи показаний приборов учета электроэнергии совпали с праздничными днями, жители Владивостока смогут уведомить ресурсоснабжающую компанию о своем электропотреблении с помощью мобильного приложения ПАО «ДЭК», а также оставив показания в своем «Личном кабинете» или на сайте: www.dvec.ru.
При использовании данных сервисов, показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей.
Также потребители могут воспользоваться услугой передачи показаний с помощью других сервисов компании:
— SMS-сообщением;.
— в офисах компании;.
— через старшего по дому.
ПАО «ДЭК» приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.