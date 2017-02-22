Директор саратовского «Волгомоста» стал президентом «Сибмоста»

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор саратовской строительной компании «Волгомост» Алим Примкулов стал президентом новосибирской компании «Сибмост», сменив на этом посту Альберта Кошкина. Об этом говорится в материалах ЕГРЮЛ.

«Примкулов Алим Махмудович. Должность — президент», — говорится в карточке «Сибмоста» в ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения в реестр были внесены 17 февраля, отмечается в документах. В «Сибмосте» ТАСС не прокомментировали информацию о назначении Примкулова.

Согласно информации ЕГРЮЛ, Примкулов также является директором саратовского «Волгомоста», в котором сейчас начата процедура наблюдения. До 2014 года компания принадлежала офшорным структурам, позднее была продана компаниям, подконтрольным бизнесмену Туфану Садыгову, который занимался ЖКХ и уборкой снега в Москве.

Банкротство «Сибмоста»

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования Сбербанка составляют более 4 млрд рублей. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, «Сибмост» сократил количество заключенных новых контрактов более чем в 6 раз по сравнению с 2015 годом — с 44 до 7. Сумма контрактов сократилась с 11,1 млрд до 215 млн рублей.