Данкверт: если разобраться, я мало закрыл белорусских предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время «Большого разговора» предложил возбудить в отношении главы Россельхознадзора уголовное дело — он якобы препятствует поставкам продуктов из Беларуси в Россию.

«Если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, — что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне», — сказал Данкверт в интервью газете «Известия», выдержки из которого приводятся на сайте издания.

При этом руководитель ведомства заявил, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.

Ранее в Москве выразили недоумение по поводу заявления Лукашенко, а в самом Россельхознадзоре сообщили, что причин для беспокойства нет, поскольку все решения в отношении белорусских производителей были правомерными.

С 6 февраля Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с некоторых предприятий Минской говядины — производителей заподозрили в реэкспорте мяса из Украины.