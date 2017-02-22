Лавандовые поля и бизоны появятся в Атырауской области

Компания Issmat investment & finance намерена инвестировать в эту идею 284 миллиона долларов.

Лавандой засеют один гектар на территории Индерского района Атырауской области и будут продавать ее парфюмерным компаниям Франции.

Кроме того, иностранные бизнесмены хотят разводить в Атырауской области бизонов. По словам замакима, мясо животного очень популярно и высоко ценится в Европе. Продукцию будут отправлять на экспорт.

Кроме этих двух проектов, иностранцы намерены построить в Индерском районе гибридную солнечную электростанцию, тепличное хозяйство и мусороперерабатывающий завод.

Реализация части этих проектов начнется уже в марте текущего года. Власти надеются, что эти проекты решат проблемы с безработицей в регионе.