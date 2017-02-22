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09:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Украины из-за чумы

Беларусь с 22 февраля на время «заморозит» ввоз свинины из Днепропетровской области Украины из-за нескольких случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). Эта информация есть на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Из-за этого на время ввели ограничения на ввоз в наши края из этого региона Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Ограничения введены также и на корма и кормовые добавки для животных, в том числе из птицы и рыбы. Нельзя ввозить пока и б/у оборудования для перевозки свиней и сырья, содержания, убоя и разделки свиней.

Департамент Минсельхозпрода просит усилить контроль и защитить крупные свиноводческие комплексы, свиноводческие фермы и хозяйства всех форм собственности.

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