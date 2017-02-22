Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Украины из-за чумы

Из-за этого на время ввели ограничения на ввоз в наши края из этого региона Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Ограничения введены также и на корма и кормовые добавки для животных, в том числе из птицы и рыбы. Нельзя ввозить пока и б/у оборудования для перевозки свиней и сырья, содержания, убоя и разделки свиней.

Департамент Минсельхозпрода просит усилить контроль и защитить крупные свиноводческие комплексы, свиноводческие фермы и хозяйства всех форм собственности.