Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Украины из-за чумы
Беларусь с 22 февраля на время «заморозит» ввоз свинины из Днепропетровской области Украины
Беларусь с 22 февраля на время «заморозит» ввоз свинины из Днепропетровской области Украины
Ограничения введены также и на корма и кормовые добавки для животных, в том числе из птицы и рыбы. Нельзя ввозить пока и б/у оборудования для перевозки свиней и сырья, содержания, убоя и разделки свиней.
Департамент Минсельхозпрода просит усилить контроль и защитить крупные свиноводческие комплексы, свиноводческие фермы и хозяйства всех форм собственности.