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09:33 (мск), источник: УралПолит.ру

На борьбу со свалками в Екатеринбурге потратят 12 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на борьбу со свалками в 2017 году городские власти планируют потратить 12 миллионов рублей.

Об этом депутатам думы сообщил председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Егор Свалов на заседании комиссии по городскому хозяйству 21 февраля.

Выделенные средства будут добавлены на ликвидацию свалок и профилактику их появления.

«В 2016 году ликвидировано 788 несанкционированных свалок, общим объемом 19,5 тысяч тонн», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Более детально этот вопрос депутаты намерены рассмотреть на ближайшем заседании Думы, 14 марта.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вопрос несанкционированных свалок в Екатеринбурге остается напряженным. Вокруг Екатеринбурга образовались больше двадцати незаконных свалок. Каждая из них занимает от 10 до 40 гектаров земли.

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