На борьбу со свалками в Екатеринбурге потратят 12 млн рублей

Об этом депутатам думы сообщил председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Егор Свалов на заседании комиссии по городскому хозяйству 21 февраля.

Выделенные средства будут добавлены на ликвидацию свалок и профилактику их появления.

«В 2016 году ликвидировано 788 несанкционированных свалок, общим объемом 19,5 тысяч тонн», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Более детально этот вопрос депутаты намерены рассмотреть на ближайшем заседании Думы, 14 марта.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вопрос несанкционированных свалок в Екатеринбурге остается напряженным. Вокруг Екатеринбурга образовались больше двадцати незаконных свалок. Каждая из них занимает от 10 до 40 гектаров земли.