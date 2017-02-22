Горэкоцентр разъяснил, что такое «правильный мусор» и куда жаловаться на стихийные свалки

МУП «Горэкоцентр» сообщает об увеличении числа жалоб от жителей частного сектора на кучи мусора около контейнеров — в этой связи компания выступила с разъяснением сложившейся ситуации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Причины скопления отходов на контейнерных площадках могут быть разными. Так, жители частных домовладений сами часто нарушают Правила благоустройства и сваливают в контейнеры, предназначенные для твердых бытовых отходов, и рядом с ними все подряд — ветки, смет, навоз, металлолом, строительный мусор. Между тем, контейнеры на подобный мусор не рассчитаны и быстро переполняются», — говорится в сообщении.

Существует также проблема несанкционированного сброса мусора коммерческими предприятиями в контейнеры, предназначенные для жителей, продолжают в Горэкоцентре.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать договор на вывоз отходов с балансосодержателем контейнерной площадки, которой они пользуются, либо самостоятельно размещать их на городской свалке. Однако очень часто в частном секторе можно видеть машину, сваливающую большие объемы мусора в контейнер, предназначенный для жителей. В результате даже при регулярном вывозе контейнеров рядом с ними начинает скапливаться мусор», — уточняют в компании.

Необходимо отметить, что с 2015 года МУП «ГорЭкоЦентр» приводит количество контейнеров, установленных в городских поселках, в соответствие с установленной нормой накопления бытовых отходов. На некоторых контейнерных площадках контейнеры 8 куб. м были заменены на контейнеры объемом 0,6 куб. м, некоторые контейнерные площадки были полностью демонтированы.

Однако — несмотря на отсутствие контейнеров — жители части продолжают выбрасывать мусор прямо на землю, в результате чего образуются стихийные свалки.

Уборку таких объектов осуществляет районная администрация. Именно туда в преддверии весенних субботников необходимо обращаться жителям для включения адресов в график уборки несанкционированных свалок.

По вопросам несвоевременного вывоза отходов из контейнеров или некачественной уборке жители частного сектора (индивидуального жилищного фонда, городских поселков) могут обратиться в Горэкоцентр по тел. 261−97−48, по вопросам заключения договора и начислений — по тел. 252−60−06.