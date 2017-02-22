«Газпром нефть» инвестирует 15 млрд рублей в создание в Омске уникального для России производства катализаторов

«Газпром нефть» продолжает реализацию национального проекта по развитию производства катализаторов для нефтепереработки. Как сообщили в компании, в Омске создается новейшее производство катализаторов, совокупная мощность которого позволит полностью покрыть потребности российских нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время российская нефтеперерабатывающая отрасль более чем на 70% зависит от импорта катализаторов. Это вещества, которые вызывают нужную химическую реакцию. Катализаторы гидрокрекинга в России не производятся совсем. Потребности в катализаторах каталитического крекинга отечественная промышленность удовлетворяет лишь на треть. Качество катализаторов гидроочистки дизельного топлива не позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам «Евро-5». Поэтому развитие национального производства катализаторов является одной из важнейших задач отечественной промышленности.

Компания «Газпром нефть» разработала проект развития этой отрасли на Омском НПЗ, и Министерство энергетики РФ присвоило этому проекту статус национального. До 2020 года компания намерена вложить в реализацию проекта более 15 миллиардов рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет предварительно оценивается примерно в 450 миллионов рублей в год.

Последнее заседание совета директоров «Газпром нефти» было практически целиком посвящено производству катализаторов в Омске. По расчётам, новое омское производство должно будет выпускать в год 6 тысяч тонн катализаторов гидрогенизационных процессов и 15 тысяч тонн катализаторов каталитического крекинга. Этого объёма достаточно, чтобы покрыть потребности всех отечественных нефтеперерабатывающих предприятий.

Инновационные технологии, которые будут внедрены на предприятии, уже разрабатываются. Новосибирский Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН создаёт технологии производства катализаторов гидрокрекинга. Омский Институт проблем переработки углеводородов СО РАН работает над катализаторами каталитического крекинга — создаёт новые и совершенствует существующие технологии.

В активе «Газпром нефти» уже имеется 35 патентов на катализаторы. В 2016 году первый отечественный катализатор гидроочистки прошёл успешное испытание на Омском НПЗ. Также компания начала промышленное производство усовершенствованных катализаторов каталитического крекинга. В декабре 2016 года в Омске был открыт единственный в России инженерный центр по испытанию катализаторов для вторичных процессов нефтепереработки. Заработала первая в России пилотная установка каталитического крекинга, которая позволяет тестировать катализаторы на своём сырье и с учётом индивидуальных параметров промышленных установок.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел также вопрос о строительстве на Омском НПЗ инновационных очистных сооружений. Этот проект внесён в утверждённый правительством РФ план Года экологии в России.