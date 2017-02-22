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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

На строительство объектов Универсиады-2019 направят 7,7 млрд рублей

Всего в Красноярске планируется построить и реконструировать 10 спортивных объектов для Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Источник: Reuters

Распоряжением правительства РФ распределены бюджетные ассигнования в размере 7 млрд 768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5535,9 млн рублей, в 2018 году — 2233 млн рублей, на строительство и реконструкцию спортивных объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, сообщается на сайте правительства РФ.

Всего планируется построить и реконструировать 10 спортивных объектов.

Бюджетные ассигнования в размере 2516,8 млн рублей, резервируемые на создание двух спортивных объектов Универсиады, будут распределены после получения необходимых заключений на проектную документацию этих объектов.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 16 февраля 2017 года.

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