На строительство объектов Универсиады-2019 направят 7,7 млрд рублей

Распоряжением правительства РФ распределены бюджетные ассигнования в размере 7 млрд 768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5535,9 млн рублей, в 2018 году — 2233 млн рублей, на строительство и реконструкцию спортивных объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, сообщается на сайте правительства РФ.

Всего планируется построить и реконструировать 10 спортивных объектов.

Бюджетные ассигнования в размере 2516,8 млн рублей, резервируемые на создание двух спортивных объектов Универсиады, будут распределены после получения необходимых заключений на проектную документацию этих объектов.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 16 февраля 2017 года.