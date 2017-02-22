На вокзалах СвЖД начали масштабную перестройку

Паспорта доступности и программы адаптации к нуждам инвалидам разрабатываются на Свердловской магистрали, сообщили «АиФ-Урал» 22 февраля в пресс-службе СвЖД.

«С 1 июля 2016 года все проекты строительства и капремонта, связанные с пассажирскими перевозками, обязательно согласовываются с общественными организациями инвалидов, — отметил замначальника СвЖД Алексей Гребенкин. — Так, в прошлом году были утверждены паспорта доступности 12 объектов».

«По закону, сегодня около зданий вокзалов выделены парковочные места для автотранспорта инвалидов, оборудованы пандусы с дополнительными поручнями, организованы специальные комнаты для маломобильных пассажиров, — подчеркнул начальник Свердловской дирекции железнодорожных вокзалов Анатолий Мифтахов. -Для удобства колясочников установлены заниженные кассовые окна, а для посадки-высадки в вагоны приобретены подъемники».

Между тем к ЧМ-2018 в здании вокзала Екатеринбурга также обновят лифты, разместят приборы динамической и статистической навигации, тактильные напольные указатели движения и индукционные петли для людей с пониженным уровнем слуха. В значительную часть составов Уральского филиала «ФПК» уже сейчас включены вагоны, оснащенные подъемниками для колясочников, специальными купе и туалетными комнатами.