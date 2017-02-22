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12:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Налоговые сборы в Калининградской области выросли на 54%

За январь 2017 года от налогоплательщиков области поступило 11,7 млрд рублей платежей. Это на 4,1 млрд рублей или на 54,7% больше, чем за январь прошлого года.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления ФНС, рост произошёл в основном за счёт налога на добавленную стоимость и акцизов.

В федеральный бюджет мобилизовано 9,5 млрд рублей. Сумма превысила уровень января 2016 года на 3,3 млрд рублей или на 52,5%.

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю составляют НДС — 49,8% и акцизы — 43,7%. В консолидированный бюджет Калининградской области поступило 2,2 млрд рублей. В том числе 1,7 млрд рублей в региональную казну. Здесь тоже специалисты зафиксировали рост на 0,9 млрд рублей. В процентном выражении — на 64,6%.

Основными доходными источниками консолидированного регионального бюджета являются налог на прибыль организаций — 33,6%, налог на доходы физических лиц — 32,2% и налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов — 12,3%.

В социальные фонды направили 1,3 млрд рублей.

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