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10:04 (мск), источник: VN.RU

От 450 домов отказались управляющие компании Новосибирска

Обслуживание ветхого жилфонда управляющими компаниями — острый вопрос, обсуждение которого состоялось на заседании комитета регионального парламента по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

«Отказников» все больше

От обслуживания 450 ветхих домов управляющие компании Новосибирска уже отказались. Скоро их участь разделят еще более 270, а к концу года «отказников» будет более тысячи. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Олег Сметанин. Так как сроки договоров управления истекают, УК в массовом порядке отказываются от обслуживания ветхих домов из-за их убыточности. Депутат считает, что это приведет к обветшанию жилфонда, а также к резкому росту социальной напряженности.

— В этой сфере наметились тревожные тенденции. Если не принимать неотложных мер, они могут привести к тяжелому кризису городского жилищно-коммунального комплекса, — сказал Олег Сметанин.

Обслуживание ветхих домов нерентабельно. По словам депутата, УК приходится работать себе в убыток — фактически содержать эти дома за свой счет. Собственники помещений сплошь и рядом отказываются принимать экономически обоснованные тарифы на содержание: они остаются на уровне 12−14 рублей за квадратный метр, а должны быть в два-три раза выше. Задолженность собственников перед управляющими компаниями достигает 20−30 процентов, а порой превышает 50 процентов. Инженерные коммуникации и конструктивные элементы ветхих домов сильно изношены. Те многоквартирники, от которых коммунальщики уже отказались, вновь и вновь выставляются на конкурс по выбору новой УК. Это происходит до десяти раз, однако брать на себя ответственность за старые постройки никто не хочет.

Время не терпит

Проблема с обслуживанием ветхих домов — оборотная сторона лицензирования, считает Владимир Булычёв, генеральный директор УК «СПАС-Дом». Впрочем, он подчеркнул: хотя управляющие компании и уведомляют собственников о прекращении договоров управления, это не значит, что от таких домов они полностью уходят. Обслуживание будет продолжено. Но переход на договорные отношения, к непосредственному управлению, означает, что компаниям не будут угрожать штрафы.
Что делать с изношенными домами? Простого ответа на этот вопрос нет. На проблему надо смотреть шире.— У нас на этих домах организовался бизнес, — заявил Владимир Булычёв. — Очень многие собственники скупают квартиры, а затем начинают писать во все инстанции, чтобы дома сносили. Причем не допускают строительные организации, в том числе УК, к ремонту. Это ведет к разрушению домов.

— Мэрия должна рассчитать экономически обоснованную цену содержания ветхих домов, — подчеркнул министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким. — Так как цифра будет очень большая, надо определиться, какая доля ляжет на собственников, а какая должна дотироваться из всех бюджетов. Когда тариф будет четко распределен, мэрия сможет субсидировать управляющие компании по тем отчетным документам, которые они представят.

Что касается создания муниципальных УК, дотируемых из бюджета, депутат Илья Поляков назвал эту идею тупиковым путем.

— Дома разбросаны, локация совершенно разная. И мы уже не раз видели, как муниципалитеты управляют жилым фондом. На мой взгляд, надо рассчитать по каждому дому реальный тариф, понять, сколько из какого бюджета компенсировать. Но управлением должны заниматься существующие УК, а не вновь создаваемые компании, — сказал он.

Законодатели решили создать рабочую группу, чтобы разобраться в проблеме. Председатель комитета Майис Мамедов пообещал, что в апреле депутаты вернутся к рассмотрению вопроса. И добавил: для расселения и ремонта ветхого и аварийного жилья целесообразно привлечь средства государственных банков.

Комментарий

Майис Мамедов, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам:

— В государственных банках находится 75 триллионов рублей. Они кредитуют реальный сектор экономики, это 1,5−2 процента. В проведении ремонта или сносе домов государственные банки должны активно участвовать, направляя на эти цели 0,5−1 процент имеющихся средств. Я не знаю другого выхода из сложившейся ситуации, а она усугубляется с каждым днем, становится неуправляемой.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 8 от 22 февраля 2017 года.

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