От 450 домов отказались управляющие компании Новосибирска

«Отказников» все больше

От обслуживания 450 ветхих домов управляющие компании Новосибирска уже отказались. Скоро их участь разделят еще более 270, а к концу года «отказников» будет более тысячи. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Олег Сметанин. Так как сроки договоров управления истекают, УК в массовом порядке отказываются от обслуживания ветхих домов из-за их убыточности. Депутат считает, что это приведет к обветшанию жилфонда, а также к резкому росту социальной напряженности.

— В этой сфере наметились тревожные тенденции. Если не принимать неотложных мер, они могут привести к тяжелому кризису городского жилищно-коммунального комплекса, — сказал Олег Сметанин.



Обслуживание ветхих домов нерентабельно. По словам депутата, УК приходится работать себе в убыток — фактически содержать эти дома за свой счет. Собственники помещений сплошь и рядом отказываются принимать экономически обоснованные тарифы на содержание: они остаются на уровне 12−14 рублей за квадратный метр, а должны быть в два-три раза выше. Задолженность собственников перед управляющими компаниями достигает 20−30 процентов, а порой превышает 50 процентов. Инженерные коммуникации и конструктивные элементы ветхих домов сильно изношены. Те многоквартирники, от которых коммунальщики уже отказались, вновь и вновь выставляются на конкурс по выбору новой УК. Это происходит до десяти раз, однако брать на себя ответственность за старые постройки никто не хочет.

Время не терпит

Проблема с обслуживанием ветхих домов — оборотная сторона лицензирования, считает Владимир Булычёв, генеральный директор УК «СПАС-Дом». Впрочем, он подчеркнул: хотя управляющие компании и уведомляют собственников о прекращении договоров управления, это не значит, что от таких домов они полностью уходят. Обслуживание будет продолжено. Но переход на договорные отношения, к непосредственному управлению, означает, что компаниям не будут угрожать штрафы.

Что делать с изношенными домами? Простого ответа на этот вопрос нет. На проблему надо смотреть шире.— У нас на этих домах организовался бизнес, — заявил Владимир Булычёв. — Очень многие собственники скупают квартиры, а затем начинают писать во все инстанции, чтобы дома сносили. Причем не допускают строительные организации, в том числе УК, к ремонту. Это ведет к разрушению домов.

— Мэрия должна рассчитать экономически обоснованную цену содержания ветхих домов, — подчеркнул министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким. — Так как цифра будет очень большая, надо определиться, какая доля ляжет на собственников, а какая должна дотироваться из всех бюджетов. Когда тариф будет четко распределен, мэрия сможет субсидировать управляющие компании по тем отчетным документам, которые они представят.