В Прикамье выставлены на торги три месторождения ГПС

Запасы ГПС Мордвинского месторождения учитываются территориальным балансом в количестве 1025 тыс. кубометров, в том числе по категориям: В — 179 тыс. кубометров, С1 — 731 тыс. кубометров, С2 — 115 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 251,14 тыс. руб.

Запасы ГПС месторождения «На Релках» учитываются территориальным балансом в количестве 687 тыс. кубометров по категории С2. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа составляет 347,6 тыс. руб.

На Плишкаринском участке Запасы ГПС, учитываемые территориальным балансом запасов, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 43,45 тыс. рублей. Окончательные размеры разовых платежей будут установлена по итогам торгов.

Заявки на участие в аукционах принимаются по 24 марта 2017 года. Торги состоятся 11 апреля.

Источник — администрация губернатора Пермского края.