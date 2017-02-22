В Волгограде открыли Центр развития бизнеса
Единая площадка для оказания административной, консалтинговой и финансовой поддержки бизнеса открылась в областном центре на улице Новороссийская, 15, сообщает
Единая площадка для оказания административной, консалтинговой и финансовой поддержки бизнеса открылась в областном центре на улице Новороссийская, 15, сообщает
«Открытием этой территории для бизнеса мы расшиваем серьезный пласт административных барьеров и преград. Здесь на одной площадке присутствуют не только представители институтов развития региона, но и комитетов экономики, а также госимущества области. В результате 80 процентов необходимой информации бизнесмены могут получить здесь», — отметил заместитель губернатора — председатель регионального комитета экономики Александр Сиваков.
В Центре развития бизнеса действует офис «Мои Документы» для предпринимателей; работает «Корпорация развития Волгоградской области»; «Региональный гарантийный фонд», предлагающий услуги по предоставлению поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим полного залогового обеспечения; «Региональный микрофинансовый центр». Также в Центре можно получить информацию о предоставлении в аренду и продаже земельных участков.
Всего комитет экономики открыл семь учреждений инфраструктуры поддержки малых и средних предпринимателей в формате «единого окна» комплексной адресной поддержки. Поддержку начинающим субъектам МСП предоставляет Волгоградский областной
«Глава региона Андрей Бочаров поставил перед комитетом экономики волгоградского региона задачу — стать площадкой для диалога с предпринимателями. Центр развития бизнеса решает именно эту задачу», — уточнили в
Всего в регионе насчитывается 90 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них три тысячи по итогам 2016 года получили господдержку на общую сумму 500 млн рублей.