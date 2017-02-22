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10:57 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре создадут мемориальный комплекс за 75 млн рублей

Речь идет о «стене», которую построили в 2015 году на склоне площади Славы.

Правительство Самарской области объявило конкурс на «выполнение работ по созданию произведения искусства «Мемориальный комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области»». Начальная стоимость контракта 75 316 900 рублей.

Речь идет о «стене», которую построили в 2015 году на склоне площади Славы в Самаре. Чрезмерно монументальное сооружение вызвало неоднозначную реакцию горожан. Оно закрыло вид на Волгу. Предлагалось даже снести часть конструкции. Но усилиями властей «стену» оставили на месте.

А сегодня стало известно, что областной бюджет готов потратить на оформление «произведения искусства» еще 75 млн рублей.

Согласно техзаданию, в каждой из 20 ниш мемориального комплекса должна появиться текстовая информация и соответствующее ей «художественное изображение (с использованием пространственных или пластических видов искусства)». Список тем для ниш прилагается.

Первая говорит о «Порубежном крае державы». Здесь, необходимо отразить создание Самары: «Митрополит Московский, целитель и чудотворец Алексий в 1357 году на волжском берегу предсказал: «На сем месте будет город, многолюден и хлебом обилен, в котором просияет благочестие, и никогда этот город разорению не будет подвержен…». Так же в этой нише будет информация об основании Тольятти и Сызрани.

Во второй — об истории образования Самарской губернии, тема третьей ниши — Первая мировая война и Октябрьская революция, четвертой и пятой — Великая Отечественная война, шестой — участие самарцев в локальных конфликтах, седьмой и восьмой — космос, девятой — машиностороение. Будут отдельные ниши для Героев Труда, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, почетных граждан Самарской области, ниша общей информации о регионе, а также ниши строительства, энергетики, нефтянки, культуры, спорта и т. д.

Исполнитель должен учесть специфику мемориального комплекса, как «составную часть исторически сложившегося ансамбля, который просматривается с различных дистанций». Поэтому необходимо предусмотреть и то, что «Мемориальный комплекс (и информация на нем) должна восприниматься одинаково хорошо с разных точек: близкая — на расстоянии 1−2 метра, средняя — с основных видовых точек склона площади Славы, дальняя — в структуре городского пространства и с реки Волги.».

Конкурс по определению исполнителя работ проведут в два этапа. Окончательный выбор сделают 12 апреля. Все работы по созданию комплекса должны быть закончены не позднее 31 марта 2018 года, пишет Парк Гагарина.

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Андрей Соколов: «Это вызов, плевок в лицо большинству самарцев. Здесь очевидно, что на этом зарабатывают, это проявление коррупции».
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