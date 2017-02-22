Прокуратура подтвердила передачу в СК материалов на главу «Почты России»

«Подтверждаю», — заявила РИА Новости официальный представитель столичного надзорного ведомства Елена Россохина в ответ на вопрос, действительно ли был направлены такие материалы в СКР.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний.

Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.