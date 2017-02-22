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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура подтвердила передачу в СК материалов на главу «Почты России»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы подтвердила, что направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Источник: РИА Новости

«Подтверждаю», — заявила РИА Новости официальный представитель столичного надзорного ведомства Елена Россохина в ответ на вопрос, действительно ли был направлены такие материалы в СКР.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний.

Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Комментарии
2
Юрий
Если бы эта контора работала, как надо, для людей, то хрен бы с ним. Но при таком состоянии дел на почте, такие премии выписывать... лучше бы обычным операторам денег добавил, а то они за 9тыс. только грубить посетителям способны.
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Иван Петров
Не проще ли пристрелить по-тихому?
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